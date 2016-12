Jänner

Marc Digruber schafft den Durchbruch im Ski-Weltcup. Der Frankenfelser Slalomfahrer holte in Santa Caterina Rang neun und ließ im Nachtslalom von Schladming Rang 10 folgen. Im Februar bestätigte Digruber mit dem 5. Rang beim Weltcupslalom in Yuzawa Naeba seine Topform.

Warum der 27-Jährige ausgerechnet im Jänner 2016 den internationalen Durchbruch schafft, erklärt er im NÖN-Interview: „Ich in in dieses positive Radl reingekommen. Du verbesserst dich mit der Startnummer, führtst dann bei besseren Bedingungen und dann kannst du mit dem nötigen Selbstvertrauen voll attackieren.“

Marc Digruber | APA/Groder

Februar

Unglaublicher Saisonstart für Tennisstar Dominic Thiem. Der Lichtenwörther besiegte beim ATP-Turnier in Buenos Aires Topstar Rafael Nadal und im Finale dessen spanischen Landsmann Nicolas Almagro. Ende des Monats ließ der 22-Jährige den Sieg beim Turnier in Alcapulco – seinen ersten der 500er-Kategorie – folgen.

Damit klopfte der Youngster erstmals an die Tür zu den Top 10 der Tenniswelt. „Mexiko wird immer ein besonderer Platz für mich bleiben“, gab Thiem die Siegerinterviews mit Sombrero.

Dominic Thiem | AFP / PEDRO PARDO

März

Andreas Schicker | Baldauf

Der Fußball erwachte aus seinem Winterschlaf. In Wiener Neustadt tat er das mit einer Weltpremiere: Andreas Schicker war der erste Fußballprofi, der mit Handprothese spielte.

Beim 2:2 gegen Austria Salzburg verhalf Wiener Neustadt-Trainer Günter Kreissl jenem Spieler zu einem Comeback, der sich 2014 bei einem pyrotechnischen Unfall schwer verletzte. Seine linke Hand musste amputiert werden.

April

Präsidentenwahl im NÖ Fußballverband. Amtsinhaber Ludwig Binder tritt gegen seinen Vorgänger Johann Gartner in den Ring. Beim „Wahlkampf“ geht es im Vorfeld der Stichwahl nicht immer sauber zu.

Der Ziersdorfer hat bei der Abstimmung im Rahmen der Hauptversammlung in Lindabrunn dann für viele überraschend mit 310 zu 249 Stimmen deutlich die Nase vorn. Gartner feiert damit sein Comeback an der Kommandobrücke des NÖFV.

Präsidentenwahl im NÖ Fußballverband | Marschik

Mai

Christian Fuchs | AFP/Dennis

Im Mai erhöht sich bereits der Puls der heimischen Fußballfans mit Blick Richtung EM in Frankreich. Vorerst gibt es aber auch in Niederösterreich viel zu feiern. Die Admira zieht ins Cup-Finale ein und qualifiziert sich als Ligavierter für die Europa League.

Der SKN St. Pölten schafft unter der Regie von Trainerroutinier Karl Daxbacher endlich den lang ersehnten Aufstieg ins Oberhaus. Tja, und in England ist gar ein Niederösterreicher Teil eines „Fußball-Wunders“: Der Pittener Christian Fuchs feiert mit Leicester City sensationellerweise den Meistertitel in der Premier League.

Juni

Große Enttäuschung für die Fußballnationalmannschaft bei der EM in Frankreich. Mit dem Pittener Teamkapitän Christian Fuchs, dem Mödlinger Stürmer Marc Janko und dem Wullersdorfer Verteidiger Markus Suttner im Kader schied das ÖFB-Team bereits nach der Vorrunde aus.

Marc Janko | AFP PHOTO / MARTIN BUREAU

Für Tennisstar Dominic Thiem lief es in Frankreich hingegen deutlich besser. Bei den French Open in Paris stieß er bis ins Halbfinale vor. In der Weltrangliste schaffte er erstmals den Sprung unter die Top 10.

Juli

Erst seit kurzer Zeit ist Ivona Dadic Leichtathletin bei der Union St. Pölten. Der „Transfer“ zahlt sich für die Landeshauptstädter aus. Bei der EM in Amsterdam holt die 22-Jährige Bronze im Siebenkampf. „Ganz ehrlich: Ich hatte es vor der EM nicht für möglich gehalten, dass ich eine Medaille holen kann“, gab sie danach zu Protokoll.

Ivona Dadic | AFP/Coffrini

August

Nichts wurde es mit der erhofften NÖ-Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Am nähesten dran ist Wildwasserpaddlerin Corinna Kuhnle, die mit Bestzeit ins Finale einzieht, dort aber einen fehlerhaften Lauf hinlegt und schließlich Fünfte wird.

Corinna Kuhnle | AFP/de Souza

Die Beachvolleyballer des SVS Schwechat, Alexander Horst und Clemens Doppler, gewinnen zwar in der Vorrunde gegen die späteren Olympiasieger aus Brasilien, müssen sich aber am Achtelfinale geschlagen geben: Platz neun.

September

Eine Höchstleistung der ganz besonderen Art gelingt Triathletin Alexandra Meixner. Die Waldviertlerin absolviert 20 Ironman-Distanzen an 20 aufeinander folgenden Tagen. Weltrekord! Keine Frau zuvor schaffte, was der 44-jährigen Frauenärztin aus Harmanschlag (Bezirk Gmünd) gelang.

Bei den Paralympics klappte es endlich mit der NÖ-Medaille. Der Deutsch-Wagramer Schwimmer Andreas Onea sichert sich Bronze über 100 Meter Brust.

Andreas Onea | Baldauf

Oktober

Karl Daxbacher | APA/ Oczeret

Paukenschlag beim SKN St. Pölten: Der Aufsteiger trennt sich von Meistertrainer Karl Daxbacher. Ein einziger Sieg nach zwölf Runden waren für „Sir Karl“ zu wenig.

Unter Interimscoach Jochen Fallmann läuft es besser. Im ersten Spiel unter Fallmanns Regie gelingt der Cup-Aufstieg gegen Sturm Graz.

November

Dominic Thiem räumt bei den „Sportlerehrungen“ quer durchs Land ab. Der Tennisstar aus Lichtenwörth wird österreichweit hinter Marcel Hirscher Zweiter, holt aber bei der Sport.Lounge den Titel für „Niederösterreichs Sportler des Jahres“.

Von der NÖN wird er zum zweiten Mal in Serie mit dem „Leopold“ in der Kategorie Sport ausgezeichnet. „Eine Riesenehre für mich“, war Thiem stolz.

Dominic Thiem mit NÖN-Sportchef Bernhard Schiesser | Marschik

Dezember

Benjamin Karl | APA/Groder

Zum Saisonstart geben die NÖ-Wintersportler ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Slalomfahrer Marc Digruber verpasst sein erstes Weltcupstockerl beim Rennen in Val d’Isere als Vierter hauchdünn. Benjamin Karl gewinnt das Auftaktrennen der Snowboarder in Carezza. Der erste Sieg seit fünf Jahren für den Wilhelmsburger.

„Ich fahre wegen der Freude und laufe keinen Resultaten mehr hinterher“, erklärt Karl seinen Triumph.