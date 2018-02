Genau 2.057 Menschen leben in der Gemeinde Göstling und dennoch gilt der Ort am Fuße des Hochkars als „Gallisches Dorf“ des Skisports. Katharina Gallhuber ist mit ihrer Medaille, die sie am Freitag im Slalom holte, die bislang Letzte, die sich in eine lange Erfolgsschlange einreiht.

Genau genommen machte Olga Pall mit ihrer Goldmedaille bei den Spielen in Grenoble 1968 den Anfang. Allzu viel Einfluss hatte Göstling aber wohl nicht auf diese Medaille, zog klein Olga samt Familie doch schon im Alter von drei Jahren Richtung Westösterreich. Thomas Sykora und Kathrin Zettel sind dafür nicht nur waschechte Kinder Göstlings, sondern auch „Produkte“ des im Nachwuchsbereich ungemein engagierten Skiklubs. Die Bronzemedaillen von Sykora (1998) und Zettel (2014) in Sotschi dürfen sich die Göstlinger also getrost auf ihre Fahnen schreiben.

Katharina Gallhubers Fahrt zur Bronzemedaille verfolgten am Freitagmorgen viel Göstlinger im heimischen Kaffeehaus. Skiklub-Obmann Robert Fahrnberger war überwältigt: „Es ist einfach unglaublich. Aber ich habe es schon vor einer Woche gesagt: Alles ist möglich.“

Opa Siegfried hatte Tränen in den Augen

Unter den vielen Freunden und Verwandten war auch Gallhubers Großvater Siegfried Krenn: „Ich bin aufgesprungen und mir sind die Tränen gekommen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich für mein kleines Mädl freue. Ich erinnere mich noch, wie sie als Zweijährige auf Skiern stand. Da hatte sie noch Windelhosen an. Aber das hat nichts gemacht. Sobald sie mit den Skiern unterwegs war, war sie glücklich.“

Möglich wurde Gallhubers Medaille erst durch einen entfesselten zweiten Lauf, der sie von Platz neun bis auf Rang drei brachte. „Ich bin von Tor zu Tor immer schneller geworden. Das ist einfach ein Traum“, strahlte die 20-Jährige im Ziel. Sie ließ damit sogar Seriensiegerin Mikaela Shiffrin hinter sich.

An Gratulanten fehlte es in den Stunden danach nicht. Einer der ersten: Thomas Sykora, der Gallhubers Medaillenfahrt im TV kommentierte. „Sie ist so gefahren, wie man fahren muss, wenn man etwas gewinnen will: mutig, aggressiv, kämpferisch. Das ist ein weiterer Feiertag für unsere kleine Gemeinde!“ In dieselbe Kerbe schlug Kathrin Zettel, die vor vier Jahren in Sotschi ebenfalls mit Bronze ihre große Karriere krönte. Sie erinnert sich gut und hat einen Rat für ihre Nachfolgerin parat: „Es ist eine geniale Zeit, auch wenn anfangs vielleicht alles ein wenig stressig ist. Katharina soll es jetzt einfach genießen.“