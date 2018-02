Bronze bei Olympia? Da konnten Kathrin Zettel und Thomas Sykora noch mithalten, eine zweite Medaille blieb den Vorbildern von Katharina Gallhuber aber verwehrt. Die 20-Jährige ließ noch Silber mit dem ÖSV-Team folgen und ist damit bereits nach ihren ersten Spielen die erfolgreichste Olympia-Athletin der 2.000-Seelen-Gemeinde.

Gemeinsam mit Michael Matt, Marco Schwarz, Manuel Feller, Katharina Liensberger und Stephanie Brunner scheiterte Gallhuber erst im Finale an der Schweiz. Gallhuber stellte bei ihren Duellen einmal mehr ihre absolute Topform unter Beweis und hatte großen Anteil an der Teammedaille, mit der im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen war. „Ich habe in den Tagen davor einige Riesentorlaufschwünge trainiert und mich von Anfang an auf diesem Hang wohlgefühlt“, stellte sich Gallhuber perfekt auf das für viele ungewohnte Parallel-Format ein. „Zwei Medaillen sind ein Traum. Ich war ja schon froh, überhaupt dabei zu sein.“

„Ich bin der Chef meiner eigenen Firma.“ Benjamin Karl lässt sich von niemand vorschreiben, ob und wie lange er seine Karriere fortsetzt.

Mit dem Dabeisein begnügte sich Snowboarder Benjamin Karl schon lange nicht mehr. Silber und Bronze hatte der Wilhelmsburger aus dem Spielen in Vancouver und Sotschi bereits in der Tasche, in Pyeongchang sollte Gold folgen. Das misslang recht deutlich. Im Viertelfinale war gegen Lokalmatador Lee Sangho Schluss.

Die Enttäuschung hielt sich bei Karl in Grenzen: „Weil für mich nicht mehr drin war. Der blaue Kurs war nicht zu gewinnen.“ Das Spezifikum des Olympiakurses war nämlich, dass der rote Kurs deutlich schneller war als der blaue. Weil der Koreaner aber in der Qualifikation schneller war, durfte er sich im K. o.-Duell den Kurs aussuchen. Der Schlüssel zum Olympiagold lag also bereits in der Qualifikation. „Das haben wir übersehen. Da hätte ich mehr Risiko nehmen sollen. Das hätte aber auch bedeutet, dass man ausscheiden kann und dann im Olympia-Finale nicht dabei ist“, ist Karl selbstkritisch.

Die Strecke mit den blauen Torflaggen wurde nicht nur Benjamin Karl zum Verhängnis. Auf dem deutlich langsameren Kurs mussten beinahe alle Snowboarder die Segel streichen. | APA/Helmut Fohringer

Die Burgenländerin Julia Dujmovits – Olympiasiegerin vor vier Jahren kündigte an, ihre Karriere beenden zu wollen. Nicht so Karl, der auch im Falle des Olympiasieges weitergemacht hätte. „Ich bin der Chef meiner eigenen Firma. Niemand bestimmt, was ich mache. Auch nicht Olympia.“

Für die blau-gelben Bobhoffnungen war im Eiskanal nichts zu holen. Christina Hengster mit der St. Pöltner Sprinterin Valerie Kleiser auf der Anschieberposition kam im Zweierbob über Rang zehn nicht hinaus. Für Kleiser war’s erst die zweite Saison im Bob. Hengster: „Wir haben noch Luft nach oben.“

Die Olympia-Debütantinnen Katrin Beierl (Himberg) und Victoria Hahn absolvierten vier konstante Fahrten, verbesserten sich am zweiten Wettkampftag auf Rang 18. Markus Treichl mit den Team-Teigl-Anschiebern Ekemini Bassey und Marco Rangl landete auf Rang 22.