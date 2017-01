Bei der Para-Weltmeisterschaft in Tarvis hamsterte die gebürtige Niederösterreicherin Claudia Lösch (Neupölla, Bezirk Zwettl) bislang drei Medaillen. Silber in ihrer Paradedisziplin, der Abfahrt, war da schon eine Enttäuschung. „Ich wollte meinen Titel verteidigen, hab’ aber zu viele Fehler gemacht.“ Umso größer war der Jubel über Super-G-Gold am nächsten Wettkampftag.

Die Waldviertlerin distanzierte ihre Rivalin Anna Schaffelhuber um 45 Hundertstelsekunden. „Ich freue mich riesig, diesmal ist alles aufgegangen“, analysiert Lösch den heißen „Monoski-Ritt“ in Tarvis, „die schnelle Setzweise des Kurses hat mir getaugt. Mit Gold im Gepäck geht’s nun weitaus entspannter in die restlichen Bewerbe.“

Denn die Para-WM 2015 hatte Lösch als erfolgreichste Athletin beendet. In der Kombination holte die Niederösterreicherin am Samstag ihre zweite Silberne. Mehr war nach einer verpatzten Abfahrt nicht möglich für die 28-Jährige, die seit einem Autounfall als Kind im Rollstuhl sitzt. Der Maissauer Martin Würz landete in der Kombination auf Rang sieben.