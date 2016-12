„Auch in diesem Jahr konnte diese einmalige Initiative wieder an allen neun Destinationen reibungslos durchgeführt werden und somit über 700 motivierten Ski- und Snowboardanfängern, in einem kostenlosen 2-Tages-Einsteigerkurs den Einstieg in den Wintersport erleichtern“, freute sich auch Sportlandesrätin Dr.in Petra Bohuslav, die sich in St. Corona persönlich ein Bild von der gelungenen Aktion machte.

Skikids gehen in ihre 11. Auflage

Neben den Anfängerkursen inklusive Mittagessen und Mittagsbetreuung erhalten die Kinder außerdem eine Saisonkarte für das jeweilige Skigebiet gratis dazu. Dieses Angebot, bei dem neben dem Skifahren und Snowboarden vor allem der Spaß im Mittelpunkt steht, feiert heuer seine bereits 11. Auflage und hat zum großen Ziel, Familien dabei zu unterstützen, mit ihren Kindern auch weiterhin an die heimischen Skigebiete zu kommen.

Die Aktion Skikids ist eine Erfolgsgeschichte, die vor allem durch ihre Nachhaltigkeit besticht. Bisher konnte über 8000 Kindern der Einstieg in den Wintersport ermöglicht werden, von welchen rund 96% immer noch aktiv Ski- oder Snowboard fahren.