Der Niederösterreicher schlug Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik am Donnerstag mit 4:6,6:1,6:4. In der Runde der besten acht bekommt es Melzer nun mit dem in Quito als Nummer zwei gesetzten Albert Ramos-Vinolas zu tun. Der Spanier besiegte den Kolumbianer Roberto Quiroz mit 6:3,3:6,6:3.