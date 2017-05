Mailand ist das große Ziel. Dort geht am 28. Mai die hundertste Auflage des Giro d’Italia zu Ende. Nach drei Wochen am Limit. Ein Niederösterreicher fährt in Italien vorneweg – als Kapitän des deutschen Rennstalls Bora. Patrick Konrad ist in seiner dritten Saison die Nummer eins – und durfte sich gleich zum Auftakt über einen Sensationserfolg seines Teamkollegen Lukas Pöstlberger freuen. Konrads „Helfer“ durfte als erster Österreicher für einen Tag das Rosa Trikot des Gesamtführenden überstreifen: „Ich bin überwältigt.“

Konrad hat die ersten Etappen gut überstanden, ist voll des Lobes für sein Team: „Ich kann mich in diesem Team super entwickeln. Ich bekomme die Zeit, die ich brauche.“Als Siebenter der Tour im Baskenland hatte der Ebreichsdorfer für seine zweite dreiwöchige Rundfahrt Selbstvertrauen tanken können.

Der Sohn des Ex-Leichtathleten Wolfgang Konrad hat heuer schon zwei Top-Ten-Plätze in WorldTour-Rundfahrten geschafft und in den Ardennen-Klassikern (16. Fleche Wallonne, 20. Lüttich-Bastogne-Lüttich) beachtliche Leistungen geboten. Trotz der Kapitänsrolle setzt sich Konrad nicht unter Druck. „Ich lasse es auf mich zukommen. Nach dem Ätna wird man sehen, in welche Richtung es geht“, sagt der starke Kletterer. „In drei Wochen kann viel passieren.“