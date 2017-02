Thiem besiegte Lajovic in zweiter Runde .

Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Mittwoch in der zweiten Runde des mit 1,44 Millionen Dollar (1,37 Mio. Euro) dotierten Tennis-Turniers in Rio de Janeiro den Serben Dusan Lajovic mit 6:2,7:5 besiegt.