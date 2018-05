Der 30-jährige Lokalmatador besiegte am Montag in seinem Erstrundenmatch den Franzosen Gael Monfils 6:3,6:1. Thiem führt im Head-to-Head gegen den Weltranglisten-21. 2:0, bei seinen Siegen 2015 in München und 2017 in Cincinnati gab er nur insgesamt acht Games ab.

Da der US-Amerikaner Sam Querrey (12) bereits am Sonntag ausgeschieden war, würde es der als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher im Achtelfinale sicher noch nicht mit einem Gesetzten zu tun bekommen. Dieses Szenario droht erst für Freitag fürs Viertelfinale, bei programmgemäßem Verlauf wäre das dann wie zuletzt im Madrid-Viertelfinale der topgesetzte Spanier Rafael Nadal.

Nach seiner Ankunft in der "Ewigen Stadt" am Montag ist Thiem am Dienstag (2. Match nach 11.00 Uhr) zunächst einmal im Doppel-Einsatz. An der Seite des US-Amerikaners Steve Johnson kommt es zu einer kleinen Revanche gegen Alexander Zverev, der Madrid-Sieger tritt wie schon in der spanischen Hauptstadt mit seinem älteren Bruder Mischa an.

Unter den Erstrundengewinnern vom Montag war Novak Djokovic. Der als Nummer elf gesetzte Serbe hielt den Ukrainer Alexander Dolgopolow sicher mit 6:3,6:1 in Schach. Der nächste Gegner von Djokovic wird am Dienstag in einem Qualifikanten-Duell ermittelt. Der "Djoker" ist in Rom Vorjahres-Finalist und riskiert, bei einer frühen Niederlage aus den Top 25 der Weltrangliste zu fallen.