Nach dem dritten Rang über 400 Meter klassierte sich der Student der Universität Michigan über 200 m Kraul in 1:48,45 Minuten an der zweiten Stelle. Blake Pieroni (USA) gewann mit 0,26 Sekunden Vorsprung. In den Vorläufen war Auböck Schnellster gewesen.

Bei den Damen feierte der US-Star Katie Ledecky über diese Distanz in 1:55,42 Minuten den dritten Sieg im dritten Rennen.