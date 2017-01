Die große Mikaela Shifrin-Show begeisterte! An drei Renntagen pilgerten insgesamt 24.000 Fans auf den Zauberberg – und sorgten damit für einen neuen Zuschauerrekord. Strahlende Gesichter gab’s bei der Verantwortlichen, die das Wetter vor echte Herausforderungen gestellt hatte. Über Nacht musste man einem halben Meter Neuschnee Herr werden. „In den letzten Wochen hat jeder Tag um fünf Uhr früh begonnen“, zollt Organisationschef Franz Steiner den 350 freiwilligen Helfern Respekt. „Ohne dieses Engagement wäre eine solche Veranstaltung nicht durchführbar“, pflichtet Sportlandesrätin Petra Bohuslav bei, die sich auch über 1,8 Millionen Euro freut, die der Weltcup an regionaler Wertschöpfung generiert.

Die sportlichen Highlights setzte vor allem Mikaela Shiffrin. Die 21-jährige US-Amerikanerin gewann an allen drei Tagen.

Bernadette Schild als Fünfte beim Nachtslalom sowie Stephanie Brunner (ebenfalls auf Rang fünf) im Riesentorlauf waren für die rot-weiß-roten Ausrufezeichen verantwortlich. Neben Anna Veith, deren Comeback die Fans elektrisierte.

Daumen hoch für die Stimmung. Petra Bohuslav, Michi Dorfmeister, Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Horst Schrötter. | Wolfgang Wallner

„Es war unglaublich, auch bei der Startnummernauslosung zu sehen, wie die Leute hinter mir stehen“, strahlt die zweifache Gesamtweltcupsiegerin. „Es hat sich nichts geändert, und das freut mich einfach extrem.“ Nach überstandenem Kreuzband-, Seitenband- und Patellasehnenriss kam sie beim Riesentorlauf am Mittwoch auf Rang 25.

Den Lokalmatadorinnen brachte der Zauberberg wenig Glück. Katharina Huber (St. Georgen am Reith) verpasste die Qualifikation für den zweiten Slalomdurchgang.

Die Göstlingerin Katharina Gallhuber konnte in ihrer Paradedisziplin erst gar nicht antreten. Sie hatte sich beim zweiten Riesentorlauf verletzt. „Nicht so schlimm“, kommentiert die Niederösterreicherin die Prellung, „ein bisschen Eis, ein bisschen Topfen. Dann pass’ ich schon bald wieder in den Skischuh.“