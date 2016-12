Hartnäckig hielten sie sich, die Gerüchte, dass die Frauenweltcuprennen am Semmering in Richtung Hochkar abwandern könnten. Das hat einerseits mit Schneearmut – vor zwei Jahren musste abgesagt werden – andererseits mit immer wieder auftretenden Turbulenzen rund um die ukrainischen Investoren am Semmering zu tun.

Vertrag mit Semmering verlängert, aber …

Franz Steiner, Präsident des Wintersportvereins Semmering, sieht die Sache gelassen: „Wir haben ja eben erst einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.“ Die nächsten drei Weltcupveranstaltungen (alle zwei Jahre) sollen also ebenfalls am Semmering über die Bühne gehen. „Das ist ein Rahmenvertrag“, präzisiert ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Heißt was, Herr Präsident? „Das heißt, dass die Rennen nur dann stattfinden, wenn alles passt. Wenn also genug Schnee liegt und die Hotels auch wirklich offen haben.“

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bekennt sich zum Semmering. | Franz Baldauf

Am Hochkar könnten derzeit übrigens gar keine Weltcuprennen gefahren werden. „Weil es dort keine adäquate Piste gibt. Wir wollen dort aber eine bauen, damit das Hochkar als Ersatzort für den Semmering in Frage kommt und die Weltcuprennen damit in Niederösterreich bleiben“, führt der Skipräsident, dessen Sohn Markus als Geschäftsführer der Vereinigten Bergbahnen GmbH 51 Prozent an der Hochkar Bergbahnen GmbH hält, weiter aus.

In einer Woche wird jedenfalls auf dem Semmering gefahren. Die Hotels haben offen, Schnee liegt genug. Die Temperaturen waren kalt genug, um künstlich zu beschneien. Am Dienstag wird die Piste mit Wasser weltcuptauglich vereist.

WSV-Präsident Franz Steiner sieht den Semmering bereit für den Weltcup. | Franz Baldauf

Den Zuschauerrekord (23.500) sieht Steiner nur dann in Gefahr, wenn Anna Veith beim Riesentorlauf am Mittwoch ihr Comeback geben würde. Wie der WSV-Chef die Chancen dafür einschätzt? „Höher als 50 Prozent. Ich habe Signale in diese Richtung vernommen“, lächelt Steiner.

Mit Katharina Huber (St. Georgen am Reith) und Katharina Gallhuber (Göstling) sind zwei NÖ-Talente ganz sicher am Start. Gallhuber stellte zuletzt mit Rang 17 beim Weltcup-Slalom in Sestriere und Rang sechs beim FIS-Slalom in Kronplatz gute Form unter Beweis.

