Diethart, der seit einigen Saisonen nach schwere Stürzen an einem Comeback in den Weltcupzirkus arbeitet, verlor nach dem Absprung die Kontrolle und krachte auf den Vorbau. Der Michelhausener wurde per Rettungshubschrauber in das Diakonissenkrankenhaus in Schladming gebracht.

Nach Sturz kurz ohne Bewusstsein gewesen

Eine Computer-Tomographie hat bei Diethart eine schwere Gehirnerschütterung samt leichter Einblutung ins Gehirn gezeigt. Darum wird der Springer aus dem Bezirk Tulln, dessen Zustand nicht als besorgniserregend eingestuft wird, in der Intensivstation überwacht.

Diethart war nach dem Sturz kurz ohne Bewusstsein gewesen. Weiters erlitt der 25-jährige eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen und eine Rissquetschwunde im Gesicht. Knochenbrüche wurde keine festgestellt. Diethart ist voll kontaktfähig, wird aber bis mindestens Donnerstag in intensiver Beobachtung bleiben.

Nach einem weiteren Kontroll-CT wird es am Donnerstag ein Update zum Zustand des Skispringers geben.