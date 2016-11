NÖN: Gibt es noch Nachwirkungen von den Stürzen? Wie ist Ihr körperlicher und geistiger Fitness-Stand?

Thomas Diethart: Ich habe nach den Stürzen im Sommertraining viel aufholen müssen, körperlich bin ich aber sehr, sehr gut drauf. Es ist mehr eine geistige Geschichte. Springen ist eben eine filigrane Sache und mental hab’ ich noch die Bremse drin. Ich habe zuletzt viel auf kleineren Schanzen trainiert, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Ich muss schauen, dass ich diese Bremse wegbekomme. Es wird aber immer besser.

Wie weit sind Sie von den ÖSV-Topstars Kraft und Hayböck weg?

Das kann ich schwer sagen. Ich bin mit meinen Leistungen derzeit ganz zufrieden. Ich darf im Moment nicht zu viel erwarten. Ich möchte mich über den Continental-Cup wieder herankämpfen. Wenn das Selbstverständnis wieder da ist, dann kann es ganz schnell gehen. Ich weiß, was ich draufhabe und was ich schon einmal gezeigt habe, deshalb werde ich nicht aufgeben.

In unserem letzten Interview haben Sie gemeint, dass Sie zu viel Gewicht auf die Waage brächten. Wie weit sind Sie von Ihrem „Tourneesieg-Gewicht“ (Anm. 59 Kilo) entfernt?

Ich habe es in diesem Bereich nicht ganz so einfach wie andere. Bei meinem Wettkampfgewicht bin ich noch nicht, es gibt noch Reserven, aber wir stehen ja erst am Anfang der Saison.

Ist der damalige Hype um Ihre Person abgeklungen?

Manchmal werde ich noch angesprochen, so wie damals ist es aber nicht mehr. Das tut mir aber nicht weh.

Kann wieder lächeln: Thomas Diethart ist nach zwei schweren Stürzen auf dem Weg zurück. | NOEN, GEPA/Steiner

Hintergrund

Praktisch aus dem Nichts gewann der Michelhausener (Bez. Tulln) Thomas Diethart die Vier-Schanzentournee 2013/14.

In den zwei folgenden Saisonen schloss der 24-Jährige – auch aufgrund kleinerer Verletzungen – nicht an diese Leistungen an.

Im Frühjahr und Sommer 2016 stürzte Diethart zweimal schwer.

Derzeit bereitet sich der Niederösterreicher in der Trainingsgruppe zwei in der Ramsau auf die Saison vor. Einsätze sind vorerst im Continental-Cup (2. Kategorie) geplant.