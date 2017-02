Slalom-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, Benjamin Karl und Co. müssen auf dem Hang der Winterspiele 2018 zehn Läufe (2 pro Runde) bestreiten, wollen sie gewinnen. Alessandro Hämmerle nimmt nach zwei Siegen im Cross die Rennen am Wochenende auf dem Feldberg im Schwarzwald als Weltcup-Führender in Angriff.

Dujmovits hat in Südkorea zweimal Junioren-WM-Bronze geholt. Die Burgenländerin reiste optimistisch nach Asien, die größere Belastung durch das im Hinblick auf Olympia geänderte, kräfteraubende Format sieht sie nicht als Problem.

"Dafür trainiere ich ja in der Vorbereitung ausgiebig, um im Winter zehn Läufe fahren zu können", sagte die 30-Jährige und freut sich über den Modus mit jeweils zwei Läufen. "Rückläufe machen ein Rennen einfach um eine Spur fairer. Wenn man auf ein Großereignis wie die Olympischen Spiele vier Jahre lang hinarbeitet, dann soll es auch fair sein."

Snowboard-Crosser Hämmerle hatte zuletzt in Solitude (USA) und Bansko (BUL) triumphiert, das Gelbe Trikot sieht er als zusätzliche Motivation. "Wenn man es einmal hat, will man es nicht so schnell wieder hergeben", erklärte der Vorarlberger.

ÖSV-Aufgebote Snowboard-Weltcup:

Cross in Feldberg (Rennen am Samstag und Sonntag): Katharina Neussner (N) bzw. Hanno Douschan (K), Jakob Dusek (N), Alessandro Hämmerle (V), Luca Hämmerle (V), Sebastian Jud (B), Julian Lüftner (T), Lukas Pachner (W), Markus Schairer (V).

Parallel-GS in Bokwang (KOR/Rennen am Sonntag/06.00 MEZ/live ORF Sport +): Julia Dujmovits (B), Ina Meschik (K), Claudia Riegler (S), Sabine Schöffmann (K), Daniela Ulbing (K) bzw. Benjamin Karl (N), Sebastian Kislinger (ST), Lukas Mathies (V), Alexander Payer (K), Andreas Prommegger (S).