Danach zählen nur noch die beiden PGS am 20./21. Jänner in Rogla, dann erfolgt bereits die Nominierung für die Spiele in Südkorea. Auf der Lackenhofer Distelpiste fällt also am Freitag eine Vorentscheidung im Kampf um die heiß begehrten Tickets nach Pyeongchang. Das ist auch der Hauptgrund, warum Benjamin Karl nur vier Wochen nach seinem Knöchel- und doppelten Bänderriss wieder ins Weltcup-Geschehen eingreift.

Der Niederösterreicher Karl ist unweit des Urlaubsortes am Ötscher aufgewachsen und weiß, dass er Ergebnisse bringen muss. Bei Österreichs Einbrett-Stangenfahrern ist die Situation bei Damen und Herren ähnlich. Mit Olympiasiegerin Julia Dujmovits, Claudia Riegler, Ina Meschik, Sabine Schöffmann und Daniela Ulbing bzw. Alexander Payer, Andreas Prommegger, Sebastian Kislinger, Lukas Mathies und Karl kämpfen jeweils zumindest fünf Kandidaten um die vier Olympia-Plätze.

Die besten Karten haben aktuell Cortina-Sieger Payer sowie Meschik und Evergreen Riegler (44) nach jeweils dritten Plätzen. Schöffmanns Sieg in Cortina kam in einem Slalom, könnte aber ein Bonus sein.

Parallel-Chef Ingemar Walder (39) ist selbst noch mit einem Teil der aktuellen Teams gefahren, gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer räumten die ÖSV-Asse vergangenen Winter bei den Weltmeisterschaften groß ab - vor allem Ex-Zimmergenosse Prommegger mit Doppelgold. "Es war Wahnsinn. Ich hab gewusst, dass ich ins stärkste Team der Welt komme", ist der ehemalige Olympia-Teilnehmer (2010) Walder stolz auf seine Truppe.

Bedenken wegen eventuellem Respektmangel waren beim Amtsantritt schnell ausgeräumt, die Arbeit verläuft höchst professionell. Auch im Olympia-Winter. "Wir haben versucht, uns auf so vielen verschiedenen Hängen wie möglich vorzubereiten", erzählte Walder. Das Olympiagelände wird unmittelbar vor den Spielen nochmals in Sexten in Südtirol simuliert. "Wie dann der Schnee in Korea wird, wird sowieso eine Überraschung. Aber wir sind eh eine Woche früher dort."

Ziel bei Olympia sei natürlich immer eine Medaille. "Wenn wir Minimum eine schaffen, ist das super. Alles was mehr ist, nehmen wir gerne an", so Walder. "Bis jetzt haben wir es fast immer geschafft, bei Herren und Damen eine Medaille zu holen."

Walders Parallel-Team besteht einerseits aus absoluten Routiniers, die Ruhe in die Truppe bringen. "Die Jungen geben dafür den Arrivierten Gas. Das Teamgefüge ist super, besser geht es nicht."

Vier Heimrennen in Folge

Genaugenommen stehen mit Lackenhof und Bad Gastein vier Heimrennen in Folge an. Für Olympia zählen aber nur die fünf Weltcup-Riesenslaloms bis zur Deadline, und damit von diesem Viererpack nur der PGS am Freitag in Lackenhof.

"Jeder wird seine beste Leistung abrufen müssen, es wird hart hergehen", stellt sich auch Walder auf eine beinharte Qualifikation ein. "Podestplätze oder ein Sieg sind aber sicher eine gute Bank. Da kannst du lockerer drauflos fahren als wenn du kein Ergebnis hast."

Natürlich zähle letztlich auch die Formkurve. "Wenn es hart auf hart kommt, liegt es in meinem Ermessen und jenem des Gremiums, den Vierten zu bestimmen. Da spielt auch Performance bei Großereignissen oder Stressresistenz eine Rolle", macht Walder klar.

Heikel könnte die Situation für Karl werden. "Gesundheit geht natürlich prinzipiell immer vor. Aber für ihn ist das Heimrennen enorm wichtig", versteht Walder die Ambitionen des vierfachen Weltmeisters aus Niederösterreich und versichert: "Wir haben ihm keinen Druck auferlegt, auch nicht wegen Olympia. Er wird einen gewissen Bonus haben", bekannte der Coach.

Denn: "Wenn es zur Sache geht, gibt es keinen Anderen, der am Tag X bei Großereignissen so fokussiert an die Sache rangeht wie Benny. Er weiß aber auch, wenn von den anderen jeder ein Podium fährt, wird es zäh für ihn. Da möchte ich fair sein", erklärte Walder.

Dann sei es natürlich besonders bitter, ausgerechnet in einer Olympia-Saison wegen eins Material-Defektes nicht bei den Spielen starten zu können. Karl war beim fatalen Trainingssturz zunächst der Schuh und dann die Bindung gebrochen.

Julia Dujmovits ist Olympiasiegerin im Slalom, ihre Disziplin steht in Korea nicht mehr auf dem Programm. Um die Burgenländerin macht sich Walder aber keine Sorgen. "Sie weiß, dass sie urschnell ist. In Carezza war sie im Vergleich mit Ester Ledecka bis zum Ausfall ein halbes Tor vorne. Julia hat enormen Grund-Speed, sie muss nicht auf der letzten Zacke fahren."

Riegler würde von ihrer Erfahrung sicherlich profitieren. "Sie genießt es bereits, das ist sicher ein Vorteil. Man ist nie zu alt, um aufs Podium zu fahren."

Daheim zu fahren sei immer speziell, so Walder zu Lackenhof. Ablenkung ist aber nicht erlaubt. "Es sind alle Profis und haben den Fokus auf den Rennen. Wir sind gut in die Saison gestartet, so soll es weitergehen."

Natürlich möchte man speziell daheim so richtig zeigen, was man drauf hat. "Und auch für uns sind in Lackenhof Podiums das Ziel. Aber Parallelfahren ist ein beinhartes Geschäft." Favoriten sind daher der Südtiroler Roland Fischnaller sowie Multitalent Ledecka. Die Tschechin hat beide bisherigen PGS gewonnen. Walder: "So wie wir aufgestellt sind, werden wir dennoch vorne mitmischen können."

Nach dem PGS wird am Samstag in Lackenhof auch noch ein Mixed-Teambewerb durchgeführt, erstmals im Riesentorlauf-Format. Die jeweils besten drei Österreicher im Parallel-Gesamtweltcup sind nominiert und können die Teams selbst zusammen stellen.

Ob Dame gegen Dame oder Dame gegen Herr beginnt, entscheidet sich erst am Start. Payer und Schöffmann haben vor zwei Jahren den Slalom-Teambewerb in Gastein gewonnen, das zweite ÖSV-Paar könnten Prommegger und Ulbing sein. Ob Karl teilnimmt, ist offen.

Karl: "Ist mein Weltcup"

"Ich sehe das schon so, dass das mein Weltcup ist und dass er wegen mir da stattfindet", führte Benjamin Karl als einen Grund an, warum er es schon in Lackenhof wieder probiert. "Ich bin es den Leuten, die sich hier so sehr ins Zeug legen schuldig, dass ich alles Menschenmögliche probiere und wenigstens versuche, am Start zu sein. Allen voran Michaela Dorfmeister und ihren Helfern", sagte Karl.

Sein Zugang lautet freilich "Schritt für Schritt". Ich werde die Startnummer überziehen, einfahren und dabei die Pisten-Bedingungen anschauen. Sind sie gut, starte ich in der Quali", erklärte der Niederösterreicher der APA - Austria Presse Agentur. "Ich hantel mich einfach so dahin. Es kann mir keiner böse sein, wenn ich nach dem Einfahren Schmerzen habe und nicht fahren kann. Das muss ich selbst abschätzen."

"Glaube daran, dass es gut geht"

Die Gefahr, durch eine zu frühe Rückkehr auf die Rennpiste womöglich Olympia überhaupt aufs Spiel zu setzen, ist natürlich da. "Aber ich glaube einfach daran, dass es gut geht", betonte Karl.

Nach Lackenhof gäbe es für Karl nur noch die beiden PGS-Quali-Möglichkeiten in Rogla. "Ich weiß nicht, ob ich auf einen Bonus hoffen muss", sagte der Routinier. "Aber wenn ich bei diesen zwei Rennen mit hundert Prozent am Start stehen kann, werde ich mich für die Spiele auch qualifizieren", gab er sich selbstbewusst."

Karl sieht sich auch als Spezialist für Alles-oder-Nichts-Situationen. "Unter Druck arbeiten macht mir nichts aus. Wenn ich erstmals wieder ohne Schmerzen auf dem Snowboard stehe, ist das eine Glückseligkeit."