Die Sulzerin beendete den Heimweltcup-Parallel-Riesenslalom in Lackenhof/Ötscher am Ende auf Platz zwei und fuhr somit erstmals in der Olympia-Saison auf das Stockerl. Es war ein wichtiger Teilerfolg auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Südkorea, der nun geebnet sein sollte. Lediglich Weltmeisterin Ester Ledecka war an diesem Tag zu stark und setzte sich gegen Dujmovits im großen Finale durch.

Davor konnte die 30-Jährige – sie beendete die Qualifikation auf Rang drei hinter Ledecka und der Russin Alena Zavarina – in der K.o.-Phase aufzeigen und ihre ansteigende Formkurve unter Beweis stellen.

Im Achtelfinale setzte sich Dujmovits souverän gegen die Schweizerin Larissa Gasser durch, ebenso wie im Viertelfinale gegen die Deutsche Carolin Langenhorst. Richtig spannend wurde es dann im Halbfinale, bei dem die Schweizerin Ladina Jenny mehr als ebenbürtig war, die Südburgenländerin voll forderte und erst auf den letzten Metern von der Olympiasiegerin geschlagen werden konnte, deren Gesamt-Resümee jedenfalls sehr positiv ausfiel:

„Ich habe mir beim Saisonstart im Dezember in Italien schwer getan, habe aber sehr viel an mir gearbeitet und bin jetzt richtig froh über das Ergebnis. Ich habe es probiert, Ester ist auf jeden Fall schlagbar. Jetzt gilt es einfach konsequent weiterzuarbeiten.“

Karl scheitert in Qualifikation

Bei den Herren war der Vormittag vom knappen Aus für Benjamin Karl in der Qualifikation geprägt. Nur vier Wochen nach seiner schweren Fußverletzung scheiterte der Niederösterreicher beim Comeback hauchdünn als 17. und um nur 18/100 am 16er-Finale.

Karl fand sich danach trotzdem im Zielraum "seines" Weltcups ein und wurde u.a. von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Sport-Landesrätin Petra Bohuslav getröstet. Außerdem wird Karl im Sommer zum zweiten Mal Vater. Der vierfache Weltmeister will dem verletzten Fuß nun eine Pause gönnen und die letzten zwei Rennen in Rogla nützen, um sich für die Spiele zu qualifizieren.

Andreas Prommegger scheiterte schon in Runde eins, allerdings ist der aktuelle Doppel-Weltmeister schon die ganze Saison von einem Leistenbruch gehandicapt. "Snowboarden ist kein Problem. Ich hoffe es geht sich ohne Operation aus", sagte der Salzburger.

Der Steirer Sebastian Kislinger wurde Achter, stärkster ÖSV-Fahrer ist derzeit aber ganz klar Alexander Payer. "Es könnte schlechter sein. Ich habe mich im GS konstant entwickelt", bestätigte der Kärntner. "Im Halbfinale habe ich die Linie ein bissl zu rund angesetzt und bin zu viele Meter gefahren", erklärte er den Lauf gegen den Schweizer Nevin Galmarini, der sich später im Finale gegen den Slowenen Rok Marguc mit dem knappest möglichen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde durchsetzte.

Am Samstag folgt für Payer und Co der Start im Mixed-Teambewerb, Payer fährt mit seiner Freundin Sabine Schöffmann. "Da haben wir das Potenzial, das auch zu gewinnen", ist Payer überzeugt.

Auch ÖSV-Snowboard-Chef Christian Galler war zufrieden. "Zwei Podestplätze bei Heimrennen sind immer ein Traum, auch die Mannschaftsleistung war sehr in Ordnung", meinte Galler. "Alle Nationen sind vor Olympia schon top vorbereitet, wir gehören dazu. Wir haben ein starkes Team und wenn Julia alle vier Jahre so abliefert, bin ich zufrieden."