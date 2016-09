80 Hindernisse, 40 Kilometer und 2.850 Höhenmeter nahm sich Thomas Gastecker beim Spartan Race in Oberndorf (Tirol) über zwei Tage vor. Bei der „Trifecta“-Wertung absolvieren die Athleten drei Bewerbe.

Den Start machte dabei die „Beast“-Wertung mit 26 Kilometer gefolgt vom „Sprint“-Bewerb über sieben Kilometer. Am folgenden Tag stand der „Super“-Bewerb am Programm, wo nochmals 17 Kilometer zu absolvieren waren. Für Gastecker stand im Vordergrund, eine möglich gute „Beast“-Wertung einzuheimsen. Im ersten Viertel des Rennens kam er nicht über zwei Hindernisse, sodass sich Gastecker 30 „Straf-Burpees“ einhandelte.

Auf das Kitzbühler Horn hinauf überholte er dennoch seine Kontrahenten und lag zwischenzeitlich auf Gesamtrang acht. Zum Schluss musste er sich jedoch mit Krämpfen herumplagen und durfte abermals 30 „Straf-Burpees“ hinlegen. Dadurch blieb der zwölfte Gesamtrang. Nur 30 Minuten später ging es bereits weiter im Sprintbewerb.

Dabei war der HSV-Sportler froh ins Ziel zu kommen und belegte den 195 Gesamtrang. Am Folgetag lief der Purgstall den abschließenden „Super“-Bewerb und legte eine gute Zeit hin. Am Ende reichte es für Rang 37. In der „Trifecta“-Wertung bedeuteten alle drei Endergebnisse den herausragenden fünften Gesamtrang.

Sabine Gastecker nahm das „Super“-Rennen am Sonntag in Anspruch. In der Open-Wertung kam die Ausdauersportlerin gut zurecht und klatschte die drittschnellste Gesamtzeit über die 17 Kilometer hin.