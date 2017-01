"Die Rennen werde ich sicher nicht fahren", kündigte die Salzburgerin am Samstag nach dem Riesentorlauf in Maribor an. Sie werde in den kommenden zwei Tagen allerdings Super-G trainieren und eventuell die Abfahrtstrainings in Altenmarkt am Donnerstag und Freitag mitmachen.

Veith hatte vor ihrem Comeback Ende Dezember erklärt, in Zukunft bis auf Weiteres alle Weltcup-Riesentorläufe bestreiten zu wollen. Mit dem Einstieg in die Speed-Disziplinen wolle sie sich aber noch Zeit lassen, hatte Veith gemeint.