„Die oberste Prämisse lautet: Das Geld muss im Sport ankommen“, brachte VP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav die Förderreform im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag auf den Punkt.

Ausgangspunkt war vor zwei Jahren die Entwicklung der „Sportstrategie 2020“. Als Ziel wurde damals definiert, mehr Menschen zur regelmäßigen sportlichen Bewegung zu motivieren und mehr Erfolge im Nachwuchsleistungssport zu erzielen. Dem wird jetzt Rechnung getragen. Konkret sollen 2017 fünf Millionen Euro – ein Plus von 1,2 Millionen und 50 Prozent des gesamten Fördervolumens – dem Nachwuchs zur Verfügung stehen.

So will das Sportland NÖ gewährleisten, dass sich Kinder und Jugendliche ausreichend bewegen und gleichzeitig der Spitzensport auf eine große Breite an heimischen Talenten zurückgreifen kann.

Neutrale und messbare Förderkriterien

Weitere Neuerungen sind die Einführung von geschlechtsneutralen und messbaren Förderkriterien, die Bündelung von bisherigen Förderaktionen, was zu einer Verwaltungsvereinfachung führt, und eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den Sektoren Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Kultur.

Bohuslav betonte, dass diese Reform nur in Abstimmung mit dem NÖ-Sportnetzwerk – also den Dach- und Fachverbänden – umsetzbar war: „Das soll keine Bedrohung, sondern eine Chance für eine innovative und erfolgreiche Sportentwicklung in Niederösterreich sein.“