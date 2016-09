„Wir müssen noch fokussierter fördern, das Geld muss direkt bei den jungen Sportlern ankommen!“ Unter dieser Prämisse stellte Sportlandesrätin Petra Bohuslav am Montag im St. Pöltner Sportzentrum.NÖ das neue blau-gelbe Sportförderkonzept vor, das mit Jahreswechsel umgesetzt werden soll. „Dabei richten wir die Förderung ganz an der Sportstrategie 2020 aus, die ja bekanntlich voraussieht, 20 Prozent mehr Menschen, also in Summe 100.000 Niederösterreicher zusätzlich für Sport und Bewegung zu begeistern“, erläutert Bohuslav. Besonders alarmierend: Nur drei von zehn NÖ-Kinder bewegen sich regelmäßig sportlich.

Die Hälfte des Förderbudgets für den Nachwuchs

Ziel ist’s auch im Leistungssport einen Schritt nach vor zu machen. Die Zahl der Nachwuchsmeistertitel soll ebenfalls um ein Fünftel nach oben klettern. Und so nimmt die Unterstützung der jugendlichen Leistungssportler eine Schlüsselrolle im nun präsentierten Förderkonzept ein. Ab dem 1. Jänner 2017 stehen rund fünf Millionen Euro pro Jahr für die Nachwuchsförderung zur Verfügung – ein Plus von 1,2 Millionen gegenüber dem Laufenden Jahr. Künftig stehen also 50 Prozent des gesamten Förderbudgets den Stars von morgen zur Verfügung.

Neues Konzept soll weniger Papierkram bringen

Weitere Neuerungen sind unter anderem die Einführung von geschlechtsneutralen und messbaren Förderkriterien, die Bündelung von bisherigen Förderaktionen (von 17 Förderschienen wird auf acht abgespeckt), was zu einer Verwaltungsvereinfachung führt und eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den Sektoren Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Kultur, unterstützt. „Transparenz und Klarheit, welche Projekte unter welchen Bedingungen gefördert werden, liegen uns am Herzen“, sagt die Sportlandesrätin.

Die Verbände mit im Boot

Mit ins Boot geholt hat Bohuslav auch die Spitzen der NÖ-Sportverbände wie ASKÖ-Präsident Rupert Dworak, Union-Boss Raimund Haager und ASVÖ-Chef Albert Slavik. „Nur mit Hilfe eines echten Sportnetzwerks werden wir die ehrgeizigen Ziele bis 2020 erreichen“, sagt Bohuslav. Bei der Umstellung auf das neue Fördersystem werde die Sportabteilung, so versichert die Landesrätin, den Verbänden, Vereinen und Aktiven mit Rat und Tat zur Seite stehen.