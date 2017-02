Der Salzburger, der bereits Riesentorlauf-Gold gewonnen hat, führte am Sonntag einen ÖSV-Doppelsieg im Slalom an. Der Tiroler Manuel Feller holte sich mit 0,68 Sekunden Rückstand die Silbermedaille. Bronze ging an Felix Neureuther (+0,93), der die einzige Medaille für Deutschland einheimste.

Nach dem ersten Durchgang hatten drei Österreicher das Feld angeführt. Hirscher lag vor Marco Schwarz und Michael Matt, Feller rangierte auf Platz sieben. Schwarz fiel in der Entscheidung auf den siebenten Endrang zurück, Matt wurde Achter. Als Vierter ging der Norweger Henrik Kristoffersen, der mit Hirscher als Topfavorit gegolten hatte, in St. Moritz leer aus und machte keine Medaille.