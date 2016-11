Mit mehr als 24 Skigebieten, über 200 Pistenkilometern, knapp 100 Aufstiegshilfen und über 800 Kilometern Loipennetz lockt NÖ auch dieses Jahr wieder Pistenflitzer und Familien auf den Berg. Und das auch mit einigen Neuheiten.

In der neuen Wechsel Lounge in St. Corona wird Warten und Zusehen noch gemütlicher. Ski- und Rodelvergnügen ist auf der „Wunderwiese“ in Puchberg am Schneeberg garantiert. Familien kommen beim Snowtrail in Lackenhof am Ötscher oder am Hochkar auf ihre Kosten. Langlauf-Einsteiger sollten die Übungsloipe am Annaberg probieren, für (künftige) Rennfahrer gibt es eine neue Trainings- und Rennstrecke.

Wo wedeln die Profis über die Pisten? Vielleicht schaut der eine oder die andere ja zu den diesjährigen Ski-Openings (egal mit viel oder wenig Schnee): am 9. & 10. Dezember am Fuß der Gemeindealpe, am 10. Dezember am Wechsel. Am Ötscher steigen am 28. Dezember wieder die Ballone, während am Semmering am 28. & 29. Dezember der FIS Ski-Weltcup der Damen zu Gast ist. Und wer es lieber persönlich mag, kann heuer erstmals mit Österreichs Skistars Michaela Dorfmeister & Katharina Zettel am Hochkar ein paar Schwünge ziehen. www.niederoesterreich.at