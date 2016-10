Auch Gerald Melzer erhielt Wildcard für Erste Bank Open .

Österreichs Tennis ist beim ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle zumindest mit drei Spielern im Hauptbewerb vertreten. Neben Top-Ten-Mann Dominic Thiem erhielt nach Jürgen Melzer am Mittwoch auch dessen Bruder Gerald eine Wildcard für das am Montag beginnende, mit 2.467.310 Euro dotierte Erste Bank Open.