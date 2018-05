Davis-Cup-Play-Off gegen Australien auf Sand in Graz .

Das Play-off des österreichischen Davis-Cup-Teams gegen Australien um den Aufstieg in die Tennis-Weltgruppe findet von 14.-16. September in Graz statt. Der Österreichische Verband (ÖTV) gab am Dienstag ebendort seine Entscheidung bekannt. Gespielt wird wie erwartet auf Sand.