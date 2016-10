G. Melzer scheiterte in 1. Moskau-Runde .

Für Gerald Melzer ist am Montag schon in der Auftaktrunde des Tennis-ATP-Turniers in Moskau Endstation gewesen. Der 26-jährige ÖTV-Spieler musste sich dem Tschechen Lukas Rosol nach etwas mehr als einer Stunde mit 5:7,2:6 geschlagen geben.