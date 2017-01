Im Head-to-Head steht es 1:0 für den Weltranglisten-73. aus Frankreich, die Begegnung fand 2016 im Hamburg auf Sand statt.

Der 26-jährige jüngere Melzer-Bruder, der im ATP-Ranking auf 68 zu finden ist, würde bei einem Sieg im Achtelfinale wohl auf den topgesetzten Weltranglistenersten Andy Murray (GBR) treffen, der zum Auftakt gegen den Franzosen Jeremy Chardy auf den Platz muss. In Doppel ist in Doha Alexander Peya mit dem Kroaten Mate Pavic im Einsatz, das als Nummer zwei gesetzte Duo bekommt es mit den Spaniern Nicolas Almagro/Fernando Verdasco zu tun.

Jürgen Melzer ist beim 505.730-Dollar-Turnier in Chennai (Indien) in der Qualifikation engagiert. Zum Auftakt gab es am Silvestertag einen klaren 6:1,6:1-Erfolg gegen den Kanadier Steven Diez, als nächstes wartet (am heutigen Neujahrstag) der topgesetzte Südkoreaner Chung Hyeon. Der Sieger steigt in den Hauptbewerb auf.