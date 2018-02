Die zwei übrigen steigen nächste Woche wieder ein. Das sind Australian-Open-Sieger Oliver Marach und Dominic Thiem, für den es am Donnerstag auf seine Südamerika-Tour, zunächst nach Buenos Aires geht.

"Ich werde noch Fitness trainieren, Tennis spielen und mir den letzten Feinschliff holen", erklärte Thiem nach seinem zweiten gegen die Weißrussen gewonnenen Einzel. Die beiden Partien auf Sand waren für den 24-Jährigen eine gute Einstimmung auf die anstehenden Events in der argentinischen Hauptstadt sowie in Rio de Janeiro und Acapulco. In Buenos Aires auf Sand und in Acapulco auf Hartplatz hatte Thiem 2016 geholt, jenen in Rio auf Sand ergatterte er im Vorjahr.

"Das Gefühl derzeit ist unglaublich"

Für Marach war am Sonntag ein Familientag in Graz angesagt, am (heutigen) Montag war er in die Servus-TV-Sendung "Sport & Talk nach Salzburg geladen. Weiter geht es am Dienstag nach Zagreb, wo der 37-Jährige endlich mit seinem kroatischen Doppelpartner Mate Pavic den Melbourne-Triumph feiern wird. Seine Serie von 22 Siegen en suite ist Marach schon selbst unheimlich. "Irgendwann werde ich schon verlieren, keine Sorge", meinte er lächelnd. "Aber das Gefühl derzeit ist unglaublich."

Stressig hatten es Gerald Melzer und Philipp Oswald. Für sie hob der Flieger am Tag nach dem Davis Cup nach Ecuador ab, wo in einer Seehöhe von rund 2.850 m Höhe in Quito um ATP-Punkte gespielt wird. Melzer wurde gegen den Italiener Marco Cecchinato gelost, das einzige Duell bei einem Como-Challenger 2016 verlor der Niederösterreicher in zwei Sätzen. Oswald ist mit Treat Huey von den Philippinen im Doppel als Nummer zwei gesetzt. Beide ÖTV-Akteure spielen nicht vor Dienstag.

Dennis Novak schließlich versucht sich bei einem mit 64.000 Euro dotierten Hartplatz-Challenger in Budapest. Der 24-Jährige hatte auf Teneriffa u.a. mit Thiem eine gute Saisonvorbereitung, ist Weltranglisten-200. und hat ohne konkretes Ranking-Ziel doch die Top 100 im Visier. "Ich glaube, so wie es jetzt läuft, bin ich auf dem richtigen Weg", sagte der 24-Jährige. "Ich möchte einfach fit und gesund bleiben und so weiter arbeiten, dann kommen die Top 100. Ich muss nur konstanter werden."