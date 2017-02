Auch mit 35 Jahren gehört der Deutsch-Wagram Jürgen Melzer längst nicht zum „alten Tenniseisen“. Der Routinier pirscht sich mit seinem Sieg beim mit 64.000 Euro dotierten Challenger in Budapest wieder an die Top 200 in der Weltrangliste heran. Melzer bezwang am Sonntag Lokalmatador Marton Fucsovics glatt in zwei Sätzen (7:6, 6:2). Nach zehnmonatiger Auszeit im Vorjahr scheint der „Evergreen“ endgültig wieder Fuß gefasst zu haben. Wie hatte Melzer nach dem engen Duell bei der Australian Open gemeint? „Ich kann’s noch immer ganz gut.“ Mit den 80 Punkten aus Budapest wird’s noch ein bisschen besser laufen.

Auf der Suche nach seiner Form ist Österreichs Nummer eins Dominic Thiem. Nach nur einem Match war der erste Auftritt des Lichtenwörthers beim Hardcourt-Turnier in Sofia schon wieder vorbei. „Ich hab’ überhaupt nicht ins Match gefunden“, klagte Thiem nach dem Aus in zwei Sätzen gegen den Weltranglisten-87. Nikolos Basilaschwili. Der Niederösterreicher hatte sich im Vorfeld mit einer Verkühlung herumgeplagt. „Die Matchsicherheit fehlt“, vermisst Thiem (aktuell Achter im ATP-Ranking) die Selbstverständlichkeit aus dem Vorjahr.