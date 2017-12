Der Südafrikaner besiegte am Donnerstag zum Auftakt der "Mubadala World Tennis Championship" den Spanier Pablo Carreno Busta 6:3,7:6(2) und trifft nun im Semifinale auf den Niederösterreicher. Thiem hat bei diesem Einladungsturnier wie der Serbe Novak Djokovic ein Erstrunden-Freilos.

Anderson ist ein absoluter Angstgegner Thiems, hat er doch alle bisherigen sechs Duelle auf der Tour gewonnen. Der Vergleich in den Emiraten wird nicht zu dieser Statistik zählen, die ATP-Saison beginnt erst am Silvestertag bzw. für Thiem ab Montag in Doha.

Bei den jüngsten beiden Vergleichen über die volle Distanz musste sich die rot-weiß-rote Hoffnung freilich erst im Tiebreak des Entscheidungssatzes knapp geschlagen geben. Im vorletzten Match der beiden musste Thiem aufgeben.