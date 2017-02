Nach seinem Zweisatz-Sieg über den Weltranglisten-24. Gilles Simon kämpft Dominic Thiem am späten Freitagabend in Rotterdam um sein erstes Saison-Halbfinale. Der beim mit 1,854 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher war im ersten Duell mit dem französischen Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert (ATP-109.) Favorit.

"Heute konnte ich besser losstarten als gestern. Mein Spiel war aggressiver und dominanter als in den letzten Matches", konstatierte Thiem in der Nacht auf Freitag auf Facebook. Zufrieden stellte er fest, dass er sein erstes Tiebreak in diesem Jahr gewonnen und einen "Hänger" im zweiten Satz weggesteckt hat.

Gegenüber Sky erklärte Thiem, dass er bis zum Zeitpunkt des Rebreaks im zweiten Satz "echt richtig gut gespielt" habe. "Simon ist ein extrem unangenehmer Spieler. Ihn in zwei Sätzen zu besiegen, ist ein großer 'Boost'. Ich spiele ums Semifinale in Rotterdam, also ist es schon ein großes Match."

Herbert kennt Thiem von einigen Aufeinandertreffen im Doppel. Der Qualifikant hat bisher weder in der Ausscheidung noch in den ersten beiden Runden sein Service abgegeben. "Er muss richtig gut servieren. Der Schlüssel wird sein, dass ich gut retourniere. Ein Semifinale in Rotterdam wäre eine Supersache", hofft der Weltranglisten-Achte.

Für Thiem würde der Einzug ins Halbfinale, in dem er entweder auf Australian-Open-Halbfinalist Grigor Dimitrow (BUL-5) oder David Goffin (BEL-3) treffen würde, doch einiges bedeuten: Exakt jene 180 Zähler, die ihm am Montag von seinem Vorjahrs-Halbfinale in Rio de Janeiro aus der ATP-Wertung fallen, hätte er dann wieder gemacht. Zudem stehen am Freitag (2. Spiel nach 19.30 Uhr) 91.680 Euro Preisgeld (brutto) für den Sieger auf dem Spiel.