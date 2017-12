Thiem im Sommer 2018 wieder in Kitzbühel.

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem wird 2018 wieder beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel (28. Juli bis 4. August) aufschlagen. Das wurde am Freitag in Wien vom 24-Jährigen und Turnierdirektor Alexander Antonitsch bekanntgegeben. Thiem hat heuer nicht in Kitzbühel gespielt, reiste früher zur Nordamerika-Tournee. In die neue Saison startet er nächste Woche bei einem Einladungs-Event in Abu Dhabi.