Thiem mit lockerem Sieg in erster Australian-Open-Runde .

Dominic Thiem hat am Dienstag einen ausgezeichneten Start in die mit 35,67 Mio. Euro dotierten Tennis-Australian-Open abgeliefert. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher besiegte in seinem Erstrundenmatch den Argentinier Guido Pella sicher nach 2:15 Stunden 6:4,6:4,6:4. Thiem trifft nun am Donnerstag auf den US-Qualifikanten Denis Kudla.