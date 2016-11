Eine Begegnung der besonderen Art hatte Dominic Thiem am Sonntag unmittelbar nach seinem Match gegen Novak Djokovic: "The Special One" Jose Mourinho, aktueller Star-Trainer von Manchester United, traf Österreichs Tennis-Star. "Ja, ich habe ihn gleich nach dem Match getroffen, das war toll", sagte Thiem nach dem kurzen Small Talk.

Mourinho zu Thiem: "Du warst besser, als ich dachte"

"Ich habe gewusst, dass du gut bist, aber du warst besser, als ich dachte", sagte Mourinho, der von 2004 bis 2007 auch Thiems absoluten Lieblingsclub FC Chelsea gecoacht hatte. "Er hat mir zu einer guten Saison gratuliert und wir haben ein paar Worte gewechselt, aber es war ziemlich hektisch", sagte Thiem. Auf die Beine geschaut hat dem Österreicher übrigens auch FC-Barcelona-Star Gerard Pique.