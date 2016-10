Im Kampf um ein Ticket zum Saison-Showdown in der O2-Arena liegt Thiem nun 115 Zähler vor Basel-Sieger Marin Cilic, 325 vor Tomas Berdych und 515 vor David Goffin.

Die Entscheidung über die zwei restlichen Plätze für das Masters fällt diese Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, dem letzten Saison-Event der Tour vor London. Da Thiem in der "bereinigten" Jahreswertung wegen des vorzeitigen Saisonendes von Rafael Nadal Siebenter ist, darf ihn in dieser Woche nur ein Spieler überholen.

Bei den Damen hat die Sensationssiegerin der WTA-Finals in Singapur, Dominika Cibulkova, drei weitere Plätze gutgemacht und liegt nun erstmals überhaupt als Fünfte in den Top Five. Beim "B-Masters", der Elite-Trophy in Zhuhai, wo die Spielerinnen von Platz 9 bis 20 startberechtigt sind, wird die offizielle WTA-Tour-Saison diese Woche beendet.