Thiem zum zweiten Mal im Masters-1000-Finale von Madrid .

Dominic Thiem ist am Samstag zum zweiten Mal in Folge ins Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Der 24-jährige Niederösterreicher, der am Vortag die Siegesserie des Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal beendet hatte, besiegte in seinem dritten Halbfinale dieser Turnierkategorie den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4,6:2. Es war der erste Sieg im 7. Duell mit Anderson.