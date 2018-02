Boll als Hammerlos für Fegerl beim Europe-Top-16.

Der Waldviertler Stefan Fegerl bekommt es am Samstagnachmittag gleich in der ersten Runde des Europe-Top-16 der Tischtennisspieler in Montreux mit dem deutschen Topfavoriten Timo Boll zu tun. Beide sind noch Clubkollegen bei Borussia Düsseldorf. Bei den Damen trifft Sofia Polcanova auf die Schweizerin Rachel Moret, Liu Jia auf Daniela Dodean-Monteiro aus Rumänien.