Nach dem 3:0-Sieg Ende September in Hard gegen Dänemark gab es zu Allerheiligen einen 3:2-Erfolg in Budapest gegen Ungarn. Daniel Habesohn punktete doppelt, Robert Gardos einmal. David Serdaroglu blieb als Ersatzmann für den erkrankten Stefan Fegerl ohne Satzgewinn.

Am 13. Dezember folgt das Gastspiel in Dänemark, am 24. Jänner das Heimspiel gegen die Ungarn. Nur der Sieger der Gruppe löst ein Fixticket für die Championship Division bei der Endrunde im September 2017 in Luxemburg.

Auch Österreichs Damen-Team hat seinen zweiten Sieg gefeiert. Einem 3:0-Sieg im September in Stockerau gegen Kosovo ließ die ÖTTV-Equipe am Dienstag einen 3:1-Erfolg in Cardiff gegen Wales folgen. Dabei war Liu Jia gar nicht mit von der Partie. Doch nach einer 0:3-Auftaktniederlage von Karoline Mischek blieben zweimal Sofia Polcanova und einmal Amelie Solja ohne Satzverlust.