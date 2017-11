Dominic Thiem, Gerald und Jürgen Melzer bzw. Andreas Haider-Maurer – beinahe die komplette Tennis-Elite Österreichs kommt aus Niederösterreich. Aufgelegt, dass das Daviscup-Team in St. Pölten den ersten Schritt zum Wiederaufstieg in die Weltgruppe tun wird.

Am 2. und 3. Februar tritt das von Stefan Koubek betreute Team im VAZ in der Europa/Afrika-Zone 1 gegen Weißrussland an. Gespielt wird auf Sand. Im April hatten die Österreicher auswärts auf Hardcourt noch glatt 1:3 verloren.

"Auf diesem Belag ist die Chance auf Revanche sehr hoch"

Die Wahl des Belages und der Umstand, dass die Chancen gut stehen, dass diesmal Topstar Dominic Thiem mit dabei sein wird, stimmen ÖTV-Präsident Robert Groß positiv, den Länderkampf zu gewinnen: „Auf diesem Belag ist die Chance auf eine Revanche sehr hoch. Nach einigen sehr guten Gesprächen mit Trainer Günter Bresnik gehe ich davon aus, dass Dominic spielen wird.“ Im Falle eines Sieges würde sich danach Russland auswärts als letzte Hürde zum Aufstieg in die Weltgruppe aufbäumen.

VP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav fiebert dem Top-Event bereits entgegen: „Ich bin glücklich, dass wir mit dem Daviscup wieder eine Prestigeveranstaltung nach Niederösterreich holen konnten und den heimischen Tennisfans damit die Möglichkeit geben, unsere Tennis-Aushängeschilder rund um Dominic Thiem hautnah erleben zu können.“

ÖTV-Präsident Robert Groß, Landesrätin Petra Bohuslav, Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek, Bürgermeister Matthias Stadler und Veranstalter Herwig Straka. | GEPA-Pictures/ÖTV

Bürgermeister Matthias Stadler und die Stadt St. Pölten haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: „Wir wollen die Fittest City of Austria werden. In diesem Zusammenhang versucht die Stadt, Sport-Großevents wie den Davis Cup, nach St. Pölten zu holen, diese aktiv zu unterstützen und optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir nach der Abwanderung des ATP-Turniers vor 12 Jahren wieder ein Tennis-Großevent, noch dazu mit äußerst prominenter niederösterreichischer Beteiligung, austragen dürfen.“

Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek hat eine spezielle Beziehung zu St. Pölten. „Ich durfte hier die vorletzte Partie von Thomas Muster sein, von meinem Idol“, sagt der Kärntner, der den ehemaligen Weltranglisten-Ersten 1999 im fast ausverkauften Stadion besiegt hat. „Jedes Mal, wenn ich hier vorbei fahre, muss ich daran als erstes denken. Das ändert sich hoffentlich nach dem Davis Cup.“

Tickets können ab 1. Dezember 2017 im NÖN-Ticketshop erworben werden, Reservierungen werden ab sofort unter ticketing@emotion.at entgegengenommen. Die Tageskarten kosten zwischen 45 und 70 Euro. Bis Weihnachten gibt es einen Christmas-Bonus – es werden ausschließlich Dauerkarten verkauft, wobei es einen Rabatt von 15 % gibt. Danach gibt es nur noch Tageskarten.