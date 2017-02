Gleich 16 Debütanten schickt der Österreichische Skiverband (ÖSV) zur Weltmeisterschaft nach St. Moritz. Eine davon: Katharina Gallhuber (19) vom SC Göstling). ÖSV-Damencheftrainer Jürgen Kriechbaum sieht die Technikspezialistin als „aufstrebendes Talent, das nun WM-Luft schnuppern darf“. Mit Platz 19 beim Slalom in Flachau sprang Gallhuber auf den WM-Zug auf, hofft nun auf einen Ersatz beim Torlauf am 17. Februar. Doch schon die Nominierung ist ein Erfolg: „Ich freu’ mich riesig, dass ich in der Schweiz mit dabei bin.“

Marc Digruber fehlt dagegen im Aufgebot. Der 28-jährige Frankenfelser hatte mit seinem besten Weltcupergebnis überhaupt, dem vierten Rang in Val d’Isere, nur ein Topresultat zu Buche stehen. Die Ränge 17, 21, 23 und 27 sowie zwei Ausfälle jeweils im ersten Durchgang (Zagreb, Schladming) reichten nicht für die Nominierung. Der Vorarlberger Christian Hirschbühl, der ebenfalls einen vierten Rang als beste Platzierung aufzuweisen hat, bekam den Vorzug. Wohl auch, weil der WM-Hang in St. Moritz Digruber nicht unbedingt entgegenkommt.

„Es ist nie einfach, jemanden zu sagen, dass er nicht dabei ist, vor allem, weil einige mit guten Ergebnissen dabei waren“, zeigt Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher Verständnis für Digruber & Co. „Sie haben es sportlich fair aufgenommen.“ Das Aufgebot umfasse 14 Damen und 13 Herren, „weil wir mehrere Athleten haben, die mehrere Disziplinen fahren können“. Auch das sei ein Argument gegen Slalomspezialisten Digruber. „Marc hat vielleicht nicht mehr das Selbstvertrauen wie im Vorjahr“, glaubt ÖSV-Technikcoach Marko Pfeifer.