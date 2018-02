Der Tiroler Weltcup-Rekordsieger hat am Donnerstag die interne Qualifikation verloren. Das gab ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin bekannt. Zu Fixstarter Stefan Kraft kommen Michael Hayböck, Manuel Fettner und Clemens Aigner dazu.

"Wir hatten das gleiche Prozedere wie auf der kleinen Schanze. Hayböck, Fettner, Aigner und Schlierenzauer springen sich drei Plätze aus, einer fällt raus. Das ist der Gregor Schlierenzauer", erklärte Kuttin. Dem 28-jährigen Team-Olympiasieger von Vancouver 2010 sei es im zweiten Training "leider nicht so gut wie teilweise gestern gegangen. Aigner hat sich gesteigert, er war heute dreimal besser", begründete der Cheftrainer die Entscheidung. Stefan Kraft war Fixstarter für die Qualifikation am Freitag und den Einzel-Bewerb am Samstag (jeweils 13.30 Uhr MEZ).