Ein fantastisches Rennwochenende haben die 130 Athleten aus sieben Bundesländern den 50 Freiwilligen vom SCU Frankenfels zu verdanken, die bei den ÖSV-Punkterennen in Lackenhof für eine perfekte Organisation gesorgt haben. Der Heimverein wurde für die harte Arbeit aber auch ausreichend belohnt: Seine Fahrer haben in der Teamwertung der Austrian Race Series (ARS) nun sogar die Gesamtwertung übernommen. Der für Puchenstuben fahrende Frankenfelser Manfred Bertl Bertl und Thomas Wieseneder (SCU) sind wieder unter den Top Ten, trotz der auch heuer wieder sehr starken Besetzung.

Highlight für die Frankenfelser war dann auch das vierte und letzte Rennen. Denn nach Siegen von Peter Url und Florian Lengl am Freitag, sowie Matthias Meissl am Samstagvormittag konnten die Heimischen dank Thomas Baireder auch endlich jubeln. SCU-Neuzugang Baireder und sein junger Teamkollege Dominik Haider führten damit auch das 20-köpfige Rennteam vom SCU Frankenfels zur Führung in der ARS (Austrian Race Series 2017). „Fahrer von 154 Vereinen aus ganz Österreich nehmen daran teil, den Bewerb zu gewinnen wäre daher ein unglaublicher Prestigeerfolg“, freut sich Mannschaftsführer Thomas Wieseneder über insgesamt 1566 Punkte seiner Fahrer. Auf Rang zwei liegt St. Corona mit 1404 Punkten, gefolgt vom Skiclub Dachstein Oberbank (1301).

Auch in der NÖ-Landescupwertung liegt Frankenfels nur einen Punkt hinter Purgstall mit 120 Punkten auf Rang zwei in der Vereinswertung.

Im extrem spannenden Duell um die ARS-Gesamtwertung kämpfen Thomas Baireder und Florian Lengl (St. Corona) abwechselnd um die Führung. Baireder hat sich beim vierten RTL in Lackenhof mit einem fulminanten Lauf und hohem Risiko zur Tagesbestzeit gefahren und in der Herren-I-Wertung die Führung mit 790 Punkten behauptet. Lengl hatte einen Ausfall und liegt jetzt zehn Punkte zurück. Erfolgreichste „Rookies“ der Rennen in Lackenhof war Sebastian Frühauf aus Puchenstuben und bei den Damen Annalena Hahn.

SCU-Sektionsleiter Leopold Wutzl freut auch das starke Teilnehmerfeld bei den Damen. „Vierzehn weibliche Starterinnen auf dieser anspruchsvollen Piste sind ein voller Erfolg“, findet er. Und bekommr von den Damen das Lob zurück. „Die Piste war anspruchsvoll , aber so präpariert, dass sie gut bewältigbar war“, meint Hahn.

Die perfekte Organisation hat sich aber auch beim Verband bereits herumgesprochen, sodass die Wertigkeit der SCU-Rennen besonders groß ist. So gibt es Punktezuschläge in der ARS-Wertung für Fahrer, die beispielsweise bei den vier SCU-Rennen viermal unter den Top Ten landen. „Solche Zuckerl locken natürlich auch noch zusätzlich Fahrer an“, ist Wutzl überzeugt.