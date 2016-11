Alles oder nichts! Marc Digruber stand vor einem Jahr noch am Scheideweg. „Da war viel Druck da, weil ich in den Saisonen zuvor nur sporadische Weltcup-Punkte geholt habe.“ Am Ende stand Rang 16 in der Slalom-Gesamtwertung. Mit seinen 28 Jahren ist der Frankenfelser nun eine etablierte Größe im Weltcup-Zirkus. Die zurückliegende Topsaison zu bestätigen, wird „nicht schwieriger“, ist er überzeugt: „Aber es läuft auch nicht alles von selbst, nur weil ich eine bessere Startnummer hab.“

Weltcup startet für Digruber in Finnland

Im finnischen Levi startet Digruber in die Weltcupsaison. „Ich hab gut und hart trainiert, will dort anknüpfen, wo ich im Frühjahr aufgehört habe“, erklärt der Polizist, der aus einer alteingesessenen Skiläuferfamilie stammt. Stand die Karriere im Vorjahr noch auf der Kippe, kann der „Tiger“ diesmal die Zähne zeigen. „Vom Kopf her wird‘s heuer einfacher. Weil ich weiß, was ich kann. Und weil ich weiß, dass ich überall schnell unterwegs sein kann.“

In Levi ist alles möglich

Die FIS hat grünes Licht gegeben für Levi. „Schnee und Hang sollten passen, beides liegt mir ganz gut“, meint Digruber. Ein Blitzstart wie voriges Jahr bei seinem ersten Weltcupslalom in Val d‘Isere würde dem Mann von der Sportunion Mitterbach gut ins Konzept passen. „Vorher hab ich immer ein paar Rennen gebraucht, um reinzukommen. Das war in Frankreich anders“, erinnert sich Digruber. „Vom Niveau her, das wir im Training erarbeitet haben, ist in Levi für mich alles möglich.“

Vorbereitung in der Heimat

Erstmals hat sich der gebürtige Mitterbacher über den Sommer in der Heimat vorbereitet – mit Patrick Theyer und seinem „Refit“-Team und Klaus Wegerer, der wieder an Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit des Technikspezialisten gefeilt hat. „Wenn du mehr als das halbe Jahr unterwegs bist, genießt du das“, weiß Digruber das heimatliche Umfeld zu schätzen.

Europacup-Rennen halten Digruber im Rhythmus

So geht‘s nach Levi für eineinhalb Wochen zurück ins Pielachtal, dann wird Digruber Europacup-Rennen in Skandinavien bestreiten. „Damit bleibe ich im Rhythmus, das hat sich letztes Jahr bewährt.“ Für das große Ziel: Konstante Top-10-Ergebnisse, den Vorstoß auf‘s Stockerl. „Wenn ich in den acht Slaloms bis zur WM meine Leistung bringe, ergibt sich alles von selbst!“