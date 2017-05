Kaum ist der Vienna City Marathon Geschichte, wartet in Klosterneuburg bereits das nächste Laufhighlight. Denn am 20. Mai verwandelt Showmaster Alexander Rüdiger als „Runmaster“ die idyllische Weinstadt Klosterneuburg erstmals in ein spektakuläres Dschungelcamp. Rüdiger präsentiert den abenteuerlichen „Stiftathlon“, einen abwechslungsreichen Hindernislauf für Jedermann.

Extremsport-Erfahrung hilft bei Organisation

Seit elf Jahren gibt Rüdiger das Startkommando zum ultimativen Geldscheffeln im ORF und seit 17 Jahren ist der Moneymaker leidenschaftlicher Läufer. So nahm Rüdiger bereits bei Extrem-Marathonläufen am Nordpol, in der Atacama-Wüste und auf der Chinesischen Mauer teil. Weil Klosterneuburg ideale Voraussetzungen für diesen schmutzigen, harten und dramatischen Volkshindernislauf bietet, freut sich Rüdiger für einen Tag in der Weinstadt an der Donau ein ultimatives „Dschungelchamp“ entstehen zu lassen.

„Die spezielle Kombination aus urbanem Highlight und Natur pur in der Klosterneuburger Au macht diesen Event zu einem einzigartigen, spektakulären sportlichen Ereignis“, ist Rüdiger überzeugt.

Zwölf Hindernisse, Asphalt, Kopfsteinpflaster, Schotter, Waldwege, ein 1400 Meter langer Bachlauf und 160 Meter Höhendifferenz sind zu bewältigen. „Hunderte verwegene Athleten werden sich laufend, kriechend, kletternd, keuchend durch den Hürdendschungel kämpfen, mit dem gemeinsamen Ziel: Die Strecke und sich selbst zu besiegen“, schwärmt Rüdiger und er verspricht: „So hast Du Klosterneuburg noch nie gesehen!“