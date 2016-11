Drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaften in Polen standen am Wochenende für die Pressbaumer Top- Duoathleten als letzte Formüberprüfung in Bruck/Leitha noch die Staatsmeisterschaften am Programm. Über 300 Kämpfer aus mehr als 22 Vereinen nahmen teil. „Zu beobachten waren nicht nur spannende Bewerbe, sondern auch ein großer Zuwachs an jungen Athleten“, freut sich der Obmann von Goshindo Pressbaum Robert Horak.

Und zwei weitere „Neuerungen“ begeisterten den Erfolgscoach. „Mit Hans Peter Doskozil fand endlich ein Sportminister zu unseren Meisterschaften, was uns wohl auch gleich den 5-Minuten-Beitrag im Sport im Bild-Magazin des ORF beschert haben dürfte.“

Der Minister beobachtete nicht nur begeistert die Kämpfe, sondern zeichnete auch Pressbaums Topathleten mit dem goldenen Sportehrenzeichen der Republik Österreich aus. Am Tag des Sports konnten Philippe Bleyer sowie Mirnesa und Mirneta Becirovic diese nicht wie geplant entgegennehmen, da zeitgleich das Weltranglistenturnier in Deutschland stattfand.

Doskozil und ASVÖ ehrten Pressbaumer

Auch der Dachverband ASVÖ NÖ nahm die Staatsmeisterschaften zum Anlass, dem Pressbaumer Verein zu seinen Erfolgen zu gratulieren. „Aus der Masse des Breitensports beginnen einzelnen Diamanten der Zukunft heraus zu leuchten, diese gehören am Weg zur Spitze gefördert und unterstützt“, findet Horak, dem mit seiner Gattin Anja wieder die Organisation des Wettkampfs oblag.

Zwei Wermutstropfen gab es bei den Titelkämpfen aus Pressbaumer Sicht trotzdem: Die U-18 Europameisterinnen Rejzek/Biehl waren nicht am Start, da Biehl ein Schulsemester in London verbringt. Und die U-18-Vizeweltmeister im Mixed-Duo, Trainersohn Horak und seine Partnerin Hekele, haben noch Schonzeit nach der bei der EM erlittenen Verletzung.

Dennoch erkämpften die Pressbaumer sieben Goldmedaillen und behaupteten ihr Vormachtstellung im Duo. „Viele neue Nachwuchspaarungen von uns bestritten bei den österreichischen Meisterschaften überhaupt ihre ersten Titelkämpfe und kletterten trotzdem aufs Stockerl“, ist Horak stolz. „Jetzt wissen sie erst, warum sie so hart trainieren“, freut er sich.

Ein Team von seinen Youngsters hat es Horak besonders angetan. „Aaron Duscher und Julian Bilinsky gewannen nicht nur in der U 10, sondern gleich auch in der U 12“, ist Horak überzeugt, dass da Großes heranwächst. „Denn in beiden Klassen gab es mehr als zehn Paarungen, da herrschte also schon richtig starke Konkurrenz!“