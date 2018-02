Mit einer Doppelrunde startete die 2. Bundesliga am Wochenende in die Rückrunde. Am Samstag empfing der ASV Pressbaum die Mannschaft von Union Ohlsdorf in der Sporthalle des Sacre Coeur. Nach dem 7:1 vom Hinspiel wollten die Pressbaumer natürlich auch im Heimspiel punkten. Am Sonntag folgte dann das Auswärtsspiel beim UBC Vorchdorf, das in der Hinrunde sieglos geblieben war. „Wir reisen somit als klare Favoriten nach Vorchdorf“, wusste auch Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke bereits im Vorfeld, dass zwei Siege Pflicht waren.

Und es bestand gegen die Nachzügler für das Trainerteam auch die Möglichkeit, ein wenig zu experimentieren. So probierten die Pressbaumer gegen Ohlsdorf in den beiden Herrendoppel wieder zwei neue Varianten.

Vilson Vattanirappel mit Philip Birker mussten im ersten Satz des ersten Doppels gegen Schausberger/Serov dann sogar in die Verlängerung, konnten ihr Spiel aber dennoch sicher in zwei Sätzen gewinnen. Adi Pratama und Markus Zvonek bestritten das zweite Herrendoppel gegen Baumgartner/Fröhlich und hatten keine Probleme auf 2:0 zu stellen. „Sie spielten, als wären sie schon ewig als Doppelpaar zusammen“, war Meinke zufrieden.

In engen Partien auch Kampfgeist gezeigt

Im anschließenden Damendoppel traten Meinkes Töchter Antonia und Carina gegen Hochmeir/Haas an, und das Spiel gestaltete sich sehr offen. Den ersten Satz konnten die Pressbaumerinnen knapp für sich entscheiden, den zweiten Satz gewannen die Ohlsdorferinnen 24:22. Also musste Satz drei entscheiden.

In diesem konnten die Meinke-Schwestern aber endlich ihre ganze Klasse abrufen und mit einem klaren Sieg den Spielstand für Pressbaum auf 3:0 erhöhen.

In den ersten beiden Herreneinzeln hatten die Austro-Indonesier Adi Pratama und Vilson Vattanirappel gegen Florian Baumgartner und Thomas Wimmer erwartungsgemäß keine Probleme, deutliche Siege einzufahren und auf 5:0 für Pressbaum zu stellen — der Sieg stand somit bereits fest. Ema Cizelj musste dann schon wie im Hinspiel gegen Katharina Hochmeir über drei Sätze gehen, konnte aber im dritten Satz überzeugen und auf 6:0 erhöhen.

Im dritten Herreneinzel standen sich dann Philip Birker und Andrej Serov gegenüber. Birker musste den ersten Satz abgeben, aber nach gewonnen zweiten Satz gab Serov im dritten beim Stand von 11:4 für Birker auf.

Nina und Jakob Sorger war es dann überlassen, im Mixed in zwei knappen Sätzen gegen Schausberger/Haas den letzten Punkt für Pressbaum zu ergattern, um erstmals in dieser Saison einen 8:0-Sieg zu feiern. „Für Ohlsdorf war es zugleich die höchste Saisonniederlage“, unterstreicht Andi Meinke die Leistung seiner jungen Truppe.

Die hatte aber mit dem einen 8:0-Sieg nicht genug, wollte gleich am nächsten Tag auswärts in Vorchdorf auf gleiche Weise nachlegen. Und tatsächlich hatte das Schlusslicht der Pressbaumer Übermacht nichts entgegenzusetzen. Pratama und Co krönten ein überzeugendes Wochenende mit einem zweiten 8:0-Sieg!

Dabei mussten die Pressbaumer in Vorchdorf auf Philip Birker und Jakob Sorger verzichten, die bereits mit dem Nationalteam zur Team-Europameisterschaft nach Kasan (Russland) abgereist waren, sowie auf Nina Sorger.

Dafür standen die Oldboys Philip Katsaros und Stefan Ratheyser Gewehr bei Fuß. Entsprechend wurden die Herrendoppel erneut umgestellt. Adi Pratama spielte mit Vilson Vattanirappel im Eineser-Team, wohingegen die Routiniers gemeinsam ihr Glück versuchen wollten.

Pressbaums Legionäre machten gegen Seiwald/Weber kurzen Prozess, doch Katsaros/Ratheyser stießen bei Kronsteiner/Flis auf deutlich mehr Widerstand. Letztlich siegten aber auch hier die ASV-Spieler in zwei Sätzen. Im Damendoppel gelang dann dem Sister-Act die Revanche an Tina Riedl und Martina Nöst für die Hinspiel-Niederlage. „Diesmal hatten die gegnerischen Ladies nicht den Funken einer Chance“, konstatierte Papa Meinke zufrieden.

ASV-Legionäre laufen zur Hochform auf

Ähnlich wie im Hinspiel sorgten dann Pratama und Vattanirappel mit ihren scheinbar mühelosen Einzelsiegen gegen Seiwald und Brandstötter für die vorentscheidende 5:0-Führung. Im Dameneinzel erwischte Cizelj zwar keinen guten Start und musste den ersten Satz knapp gegen Nöst abgeben, drehte dann aber souverän die Partie.

Ratheyser, der sich mit St. Pöltens Volleyballteam als Kapitän für das Meister-Play-off qualifiziert hat, in dem es um den Aufstieg in die 1. Bundesliga geht, zeigte in seinem Einzel gegen Kronsteiner, dass er auch das Badminton-Spielen noch nicht verlernt hat. „Eine starke Leistung bei einem klaren Sieg“, lobte Meinke.

Das abschließende Mixed bestritten Katsaros und Antonia Meinke gegen die Manuel Weber und Zita Banhegyi. Im ersten Satz kamen die Pressbaumer überhaupt nicht ins Spiel und mussten eine deutliche Schlappe hinnehmen. Aber dann packte sie der Ehrgeiz. „Schließlich ging es darum, mit reiner West das Wochenende zu beenden“, lacht Katsaros. In einem Kraftakt konnten sie die Partie doch noch gewinnen und somit den zweiten 8:0-Sieg des Wochenendes fixieren.

Der ASV Pressbaum behauptete damit die Tabellenführung und erwartet am Wochenende mit Moving Wr. Neustadt den unmittelbaren Konkurrenten im Titelkampf der 2. Bundesliga.

„Die Voraussetzungen für ein spannendes Spiel sind also geschaffen“, verspricht Meinke einen großen Kampf und hofft auf zahlreiche Unterstützung der Pressbaumer Fans. „Vermutlich wird diese Partie darüber entscheiden, ob der sofortige Wiederaufstieg in Österreichs höchste Spielklasse gelingt“, weiß der Sektionsleiter.