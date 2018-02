Die Reise in die Spielerstadt Las Vegas hat sich für den Neulengbacher Andreas Gstöttner mehr als bezahlt gemacht. Der 21-Jährige schaffte beim letzten von vier Bewerben des Hallen-Weltcups in der olympischen Revurce-Disziplin sensationell den vierten Rang, obwohl eine Woche vor der WM die gesamte Weltklasse versammelt war.

Für Gstöttner war es der bislang größte Erfolg seiner Karriere — mehr noch: Damit hat er sich auch noch für das Weltcup-Gesamt-Finale qualifiziert, bei dem nur die 16 besten Schützen der Welt startberechtigt sind. „Nie zuvor hat ein Österreicher dies geschafft“, ist er stolz. Beim letzten Bewerb wird keine Elimination geschossen, sondern die besten 16 des Gesamt-Weltcups bestreiten quasi die Elimination.

Ganz dicht an der Sensation dran

Und dabei war Gstöttner dann am Sonntag im Finale sogar ganz dicht dran, an der größten Sensation überhaupt. Nachdem er sich im Achtelfinale gegen den Italiener Matteo Fissore überlegen mit 6:0 durchgesetzt hatte, musste er im Viertelfinale gegen die derzeitige Nummer Eins der Welt ran.

Und Gstöttner brachte den Südkoreaner gewaltig ins Wanken, führte sogar mit 4:0. Letztlich konnte sich der spätere Sieger Han Jaeyeop aber denkbar knapp mit 6:5 durchsetzen. „In Südkorea zählt das Bogenschießen zu den Top-3-Sportarten, ist absoluter Kult“, weiß Gstöttner. So gingen bei den letzten Olympischen Spielen in Brasilien drei der vier ausgespielten Goldenen an Südkorea. „Aber dieses Finale hat mir gezeigt, dass ich auch Han Jaeyeop schlagen kann“, ärgert sich Gstöttner sogar ein wenig. „Ich hätte das Match ‚nur‘ mehr heimfahren müssen.“ Doch das gelang ihm noch nicht ganz, der routinierte Koreaner behielt beim Stand von 5:5 im Stechen die Nerven.

Für Gstöttner blieb somit aber der sensationelle fünfte Platz im Gesamt-Weltcup Indoor und er fährt nun voller Selbstvertrauen zur Hallen-WM, die ab 14. Februar in Yanton ausgetragen wird.

Auch finanziell hat sich der Abstecher nach Las Vegas bezahlt gemacht — ganz ohne Casino-Besuch. Denn im Rahmen des Weltcups wurde noch das traditionelle Preisgeldturnier „Vegas Shoot“ ausgetragen und hier holte sich Gstöttner nach eher schwachem Start den dritten Platz. „Ich musste mich erst wieder fangen, ist mir gut geglückt“, lacht er.