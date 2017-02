Die Winterpause ist bei den Falken zwar turbulent verlaufen, doch davon war beim Derby gegen Hollabrunn nichts mehr zu bemerken. Wie schon unter Trainer Thaqi, der kurz vor dem Play-off-Start zurückgetreten war, baut auch das neue Trainerteam um Ex-Nationalteamspieler Markus Wagesreiter auf seine starke Abwehr und schnelle Konterstöße. „Damit haben sie uns früh das Genick gebrochen“, musste Hollabrunns Trainer Raimung Auss bereits in Hälfte eins einen Neun-Tore-Rückstand zur Kenntnis nehmen.

Die Landeshauptstädter hatten das Kommando übernommen, ließen minutenlang die Gäste im Sportzentrum NÖ überhaupt nicht ins Spiel kommen und führten gleich einmal 4:0. Nach neun Minuten musste Auss bereits die erste Auszeit nehmen. Aber die Falken blieben ihrer Linie treu und kamen im Angriff immer wieder zu Toren.

Kurz vor der Pause konnten die Hollabrunner zwar noch etwas verkürzen, allerdings ging es immer noch mit 19:13 in die Kabinen. Tatsächlich waren die Weinviertler nach 35 Minuten vor allem dank dem starken Christof Gal bis auf 20:17 herangkommen. Doch dann Zu Beginn der 2. Hälfte sahen machten die Hausherrn nochmals ernst. Fast spielend setzten sie sich erneut ab. Bereits in 49. Spielminute lagen die Gastgeber wieder mit und zehn Minuten vor Schluss führten Wagesreiter und Co wieder mit sieben Toren Vorsprung. „Die letzten Minuten haben wir dann wieder genutzt, um auch die jungen Spieler noch aufs Parkett zu schicken“, gingen auch Wagesreiter selbst und sein Goalie Wolfgang Filzwieser aber auch Peter Schildhammer (bester TorschützeTreffern) vom Feld. Ein erfreuliches Comeback nach seinem Auslandsaufenthalt gab auch Alexander Pils.

Am Ende feiern die Falken einen klaren 31:27-Sieg und schließen somit vorerst zum Tabellenführer auf. Nächste Woche kommt es in Graz zum Aufeinandertreffen der punktegleichen Tabellenersten.