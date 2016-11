Was für ein Kraftakt! Der Gablitzer Karl Heinz Riegl (im Bild) hat sich nach einer schweren Operation im vergangenen Winter zurückgekämpft und einen echten Härtetest bestanden – beim Ultra-Marathon „Wien rundumadum“!

130 Kilometer in einem Stück um Wien: Dieser Herausforderung stellte sich Riegl, kam schließlich nach 14:39 Stunden als bärenstarker Zwölfter ins Ziel. Sein Gefühl hat ihn nicht getrogen! „Meine momentane Form und sehr gute Ergebnisse bei einigen Trainingsrennen zeigen, dass ich zu alter St5ärke gefunden haben dürfte“, hatte Reigl im Vorfeld gemeint. Ein größeres Fragezeichen stellte er hinter seine mentale Bereitschaft. „Ich weiß wirklich nicht, ob ich vom Kopf her wirklich schon wieder in der Lage bin, diese Strecke zu bewältigen!“ Die Psyche spielte mit – und so gab‘s am Schluss die goldene Finishermedaille für den sympathischen Gablitzer.