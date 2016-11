Die Kampfmannschaft des UKS Ku Shin Kai Purkersdorf konnte bei der diesjährigen NÖ Schülermeisterschaft in Groß-Gerungs am Samstag mit ihren Leistungen voll und ganz überzeugen Zwölf Karateka aus Purkersdorf holten 17 Medaillen, davon vier in Gold, fünf in Silber, und acht Bronze. Keiner kam ohne verdientem Platz am Podest heim.

Gold für Sturmlechner und Herndl

Die 12-jährige Obfrautochter Ruth Sturmlechner und die gleichaltrige Dorothea Herndl errangen Gold und Silber in den Einzel- und Team-Katabewerben ihrer Klasse, Liane und Lorenz Backfried (15 beziehungsweise 13 Jahre) sowie Magdalena Ploderer (14) vergoldeten sich mit ganz ausgezeichneten Leistungen ebenfalls noch ihre Wettkampfsaison.

„Österreich ist nicht erst seit der diesjährigen Heimweltmeisterschaft eine führende Karate-Nation und Schülermeisterschaften sind der erste Wettbewerb der Weltmeister und Olympiasieger von morgen“, weiß auch Maria Sturmlechner und bedankt sich vor allem bei ihren Trainern für die Erfolge. „Sie leisten ehrenamtlich wirklich tolle Arbeit, und die Schüler zahlen diesen Einsatz mit tollen Erfolgen heim. In Purkersdorf freut man sich jedenfalls auf die komemnden Wettkämpfe.